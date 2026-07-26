Телескопи можуть пропускати сигнали інопланетян: вчені пояснили чому

Вплив космічної погоди на радіосигнали

Традиційно у межах проєктів SETI науковці шукають у радіодіапазоні так звані вузькосмугові сигнали - чіткі сплески випромінювання шириною всього у кілька герц.

Природні джерела не здатні генерувати подібні імпульси, тому їхня наявність вважається прямим підтвердженням технологічної діяльності.

З усім тим, аналіз впливу зоряного середовища показує іншу картину.

Деформація сигналу: проходячи крізь міжпланетну плазму та зоряний вітер, початково чіткий вузькосмуговий сигнал розширюється за частотою.

Падіння амплітуди: розсіювання енергії за ширшого спектра призводить до того, що сигнал падає нижче порогу чутливості наземних радіотелескопів.

Історичні аналоги: вчені зіставили ці моделі з реальними архівними даними про спотворення радіозв'язку з апаратами Mariner IV та Viking під час їхнього проходження через сонячну плазму.

Особливості червоних карликів та перспективи пошуку

Особливу увагу вчені приділили М-карликам (червоним карликам) - найпоширенішому типу зірок у Чумацькому Шляху, які становлять близько 75 відсотків зоряного населення нашої галактики.

Оскільки ці об'єкти мають тривалий термін життя, вони вважаються потенційними осередками для розвитку давніх цивілізацій.

Моделювання показало, що інтенсивна космічна погода біля М-карликів суттєво розмиває потенційні техносигнатури.

У зв'язку з цим дослідники запропонували математичний фреймворк, який дозволяє розрахувати ступінь розширення сигналу залежно від його частоти та типу центральної зірки.

Незалежні експерти позитивно оцінили результати дослідження. Наразі дослідницьким групам та майбутнім проєктам, зокрема радіотелескопам наступного покоління SKA-Low, рекомендовано адаптувати алгоритми обробки даних із урахуванням можливого розширення форми сигналів.