Созвездие Пегас расположено на расстоянии 200 млн световых лет от нашей планеты.

NGC 7469 - спиральна галактика с перемычкой, которая пересекает ее посередине. В то же время ее спутником является IC 5283. Спиральна галактика также имеет сверхмассивную черную дыру и кольцо звездных скоплений.

Фото: телескоп NASA показал взаимодействие двух галактик (esahubble.org)

NGC 7469 относится к списку пекулярных галактик, чьи особенности не дают оснований определить их в какой-то из морфологических классов.