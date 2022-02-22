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Телескоп NASA показал взаимодействие двух галактик

Автор: Сергей Пышкин

Телескоп Hubble, который принадлежит Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства, сделал новую уникальную фотографию. На этот раз он показал взаимодействие двух галактик в созвездии Пегас.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу обсерватории.

Созвездие Пегас расположено на расстоянии 200 млн световых лет от нашей планеты.

NGC 7469 - спиральна галактика с перемычкой, которая пересекает ее посередине. В то же время ее спутником является IC 5283. Спиральна галактика также имеет сверхмассивную черную дыру и кольцо звездных скоплений.

Фото: телескоп NASA показал взаимодействие двух галактик (esahubble.org)

NGC 7469 относится к списку пекулярных галактик, чьи особенности не дают оснований определить их в какой-то из морфологических классов.

Напомним, РБК-Украина также рассказывало и том, как Hubble сфотографировал слияние трех галактик.

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NASA