Телескоп James Webb зробив новий вражаючий кадр Стовпів творіння
Астрономи оприлюднили нову фотографію зроблену космічним телескопом James Webb. Цього ж разу можна детальніше розглянути Стовпи творіння.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Space.com.
На кадрі також можна розглядіти безліч зірок, що розташовані в космічному регіоні, однак найбільшої уваги заслуговує структура з пилу та газу.
В Європейському космічному агентстві зауважили, що пил є важливою складовою утворення зірок і допомагає вченим з’ясувати формування та еволюцію структури.
Стовпи творіння розташовані в сузір'ї Кассіопеї.
У структурі формується велика кількість зірок завдяки процесу нагрівання та руйнації тих самих шарів газу й пилу.
Фото: Телескоп James Webb зробив новий вражаючий кадр Стовпів творіння (twitter.com/NASAWebb)
Нагадаємо, РБК-Україна телескоп нещодавно також зробив унікальні фотографії Нептуна. Нові кадри, є найчіткішими знімками планети-гіганта за останні 30 років.
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