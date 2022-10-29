ua ru
Сб, 29 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Телескоп James Webb зробив новий вражаючий кадр Стовпів творіння

Новость на русском →
Субота 29 жовтня 2022 13:16
Телескоп James Webb зробив новий вражаючий кадр Стовпів творіння Фото: nелескоп James Webb зробив новий вражаючий кадр Стовпів творіння (twitter.com/NASAWebb)
Автор: Сергій Пишкін

Астрономи оприлюднили нову фотографію зроблену космічним телескопом James Webb. Цього ж разу можна детальніше розглянути Стовпи творіння.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Space.com.

На кадрі також можна розглядіти безліч зірок, що розташовані в космічному регіоні, однак найбільшої уваги заслуговує структура з пилу та газу.

В Європейському космічному агентстві зауважили, що пил є важливою складовою утворення зірок і допомагає вченим з’ясувати формування та еволюцію структури.

Стовпи творіння розташовані в сузір'ї Кассіопеї.

У структурі формується велика кількість зірок завдяки процесу нагрівання та руйнації тих самих шарів газу й пилу.

Телескоп James Webb зробив новий вражаючий кадр Стовпів творіння

Фото: Телескоп James Webb зробив новий вражаючий кадр Стовпів творіння (twitter.com/NASAWebb)

    Нагадаємо, РБК-Україна телескоп нещодавно також зробив унікальні фотографії Нептуна. Нові кадри, є найчіткішими знімками планети-гіганта за останні 30 років.

    Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

    Читайте РБК-Україна в Google News
    NASA Сполучені Штати Америки
    NEWS
    У Херсоні знаходяться найбільш боєздатні підрозділи РФ, - Буданов
    У Херсоні знаходяться найбільш боєздатні підрозділи РФ, - Буданов
    DAILY
    Програма без кредиту. Про що Україна домовилася з МВФ і чи вистачить грошей на 2023 рік
    Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Програма без кредиту. Про що Україна домовилася з МВФ і чи вистачить грошей на 2023 рік