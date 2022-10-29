Телескоп James Webb сделал новый впечатляющий кадр Столпов творения
Астрономы обнародовали новую фотографию, сделанную космическим телескопом James Webb. На этот раз можно более подробно рассмотреть Столбы творения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Space.com.
На кадре также можно рассмотреть множество звезд, расположенных в космическом регионе, однако наибольшего внимания заслуживает структура из пыли и газа.
В Европейском космическом агентстве отметили, что пыль является важной составляющей образования звезд и помогает ученым выяснить формирование и эволюцию структуры.
Столбы творения расположены в созвездии Кассиопеи.
В структуре формируется большое количество звезд благодаря процессу нагрева и разрушения тех же слоев газа и пыли.
Фото: Телескоп James Webb сделал новый впечатляющий кадр Столпов творения (twitter.com/NASAWebb)
Напомним, РБК-Украина телескоп недавно также сделал уникальные фотографии Нептуна. Новые кадры являются самыми четкими снимками планеты-гиганта за последние 30 лет.
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