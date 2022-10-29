ua ru
Сб, 29 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Телескоп James Webb сделал новый впечатляющий кадр Столпов творения

Новина українською →
Суббота 29 октября 2022 13:16
Телескоп James Webb сделал новый впечатляющий кадр Столпов творения Фото: nелескоп James Webb сделал новый впечатляющий кадр Столпов творения (twitter.com/NASAWebb)
Автор: Сергей Пышкин

Астрономы обнародовали новую фотографию, сделанную космическим телескопом James Webb. На этот раз можно более подробно рассмотреть Столбы творения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Space.com.

На кадре также можно рассмотреть множество звезд, расположенных в космическом регионе, однако наибольшего внимания заслуживает структура из пыли и газа.

В Европейском космическом агентстве отметили, что пыль является важной составляющей образования звезд и помогает ученым выяснить формирование и эволюцию структуры.

Столбы творения расположены в созвездии Кассиопеи.

В структуре формируется большое количество звезд благодаря процессу нагрева и разрушения тех же слоев газа и пыли.

Телескоп James Webb сделал новый впечатляющий кадр Столпов творения

Фото: Телескоп James Webb сделал новый впечатляющий кадр Столпов творения (twitter.com/NASAWebb)

    Напомним, РБК-Украина телескоп недавно также сделал уникальные фотографии Нептуна. Новые кадры являются самыми четкими снимками планеты-гиганта за последние 30 лет.

    Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

    Читайте РБК-Украина в Google News
    NASA Соединенные Штаты Америки
    NEWS
    В Херсоне находятся наиболее боеспособные подразделения РФ, - Буданов
    В Херсоне находятся наиболее боеспособные подразделения РФ, - Буданов
    DAILY
    Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год
    Юрий Дощатовспециальный корреспондент Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год