Телескоп James Webb завершил развертывание зеркала: что его ожидает дальше

"Совместными усилиями с Европейским космическим агентством (ESA) и Канадским космическим агентством миссия Webb будет исследовать каждую фазу космической истории - от нашей Солнечной системы до самых отдаленных галактик Вселенной, которые можно наблюдать", - пишет пресс-служба NASA.

Отмечается, что перед запуском телескопа в космос, его основные зеркала были сложены, чтобы поместиться в носовой конус ракеты Arianespace Ariane 5.

Почему именно точка Лагранжа?

Это точка, в которой тело (в нашем случае James Webb) с незначительной массой, "будет ощущать" гравитационное воздействие двух взаимосвязанных массивных тел, что будет давать ему возможность находиться в неизменной позиции относительно них.