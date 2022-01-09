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Телескоп James Webb завершил развертывание зеркала: что его ожидает дальше

Автор: Сергей Пышкин

Телескоп James Webb успешно завершил развертывание 21-футового зеркала, покрытого золотом. Теперь он направляется к точке Лагранжа.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-cлужбу NASA.

"Совместными усилиями с Европейским космическим агентством (ESA) и Канадским космическим агентством миссия Webb будет исследовать каждую фазу космической истории - от нашей Солнечной системы до самых отдаленных галактик Вселенной, которые можно наблюдать", - пишет пресс-служба NASA.

Отмечается, что перед запуском телескопа в космос, его основные зеркала были сложены, чтобы поместиться в носовой конус ракеты Arianespace Ariane 5.

Почему именно точка Лагранжа?

Это точка, в которой тело (в нашем случае James Webb) с незначительной массой, "будет ощущать" гравитационное воздействие двух взаимосвязанных массивных тел, что будет давать ему возможность находиться в неизменной позиции относительно них.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все интересные подробности обсерватории James Webb почему она настолько важна для изучения Вселенной и почему ее запуск переносили в течение более чем 14 лет.

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NASA