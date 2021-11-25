Телескоп James Webb подготовили к запуску после инцидента во время испытаний

Телескоп James Webb, который является совместным проектом Европейского космического агентства (ESA), NASA и Канадского космического агентства (CSA) готов к запуску 22 декабря. Группа инженеров провела дополнительные тестирования после недавнего инцидента во время испытаний.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу блога NASA.
Комиссия NASA по осмотру аномалий пришла к выводу, что телескоп не имеет никаких технических повреждений в результате инцидента, который произошел во время пристыковки аппарата к адаптеру ракеты Ariane 5.
Отмечается, что запуск ракетоносителя с James Webb запланирован на 22 декабря в 14:20 по киевскому времени.
Также NASA дало разрешение на заправку ракеты топливом. Этот процесс будет длится в течение следующих десяти дней.
Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что запуск телескопа James Webb перенесли вследствие инцидента, который произошел во время испытаний.