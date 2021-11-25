RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Телескоп James Webb підготували до запуску після інциденту під час випробувань

Автор: Сергій Пишкін

Телескоп James Webb, який є спільним проєктом Європейського космічного агентства (ESA), NASA та Канадського космічного агентства (CSA) готовий до запуску 22 грудня. Група інженерів провела додаткові тестування після нещодавнього інциденту під час випробувань.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу блогу NASA.

Комісія NASA щодо огляду аномалій дійшла висновку, що телескоп не має жодних технічних пошкоджень внаслідок інциденту, який стався під час пристикування апарату до адаптера ракети Ariane 5.

Зазначається, що запуск ракети-носія з James Webb запланований на 22 грудня о 14:20 за київським часом.

Також NASA дало дозвіл на заправлення ракети паливом. Цей процес триватиме протягом наступних десяти днів.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло про те, що запуск телескопу James Webb перенесли внаслідок інциденту, який стався під час випробувань.

Читайте РБК-Україна в Google News
NASA