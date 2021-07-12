Телескоп Hubble сфотографировал звездное скопление в созвездии Скорпиона
Фото: Hubble сфотографировал яркое звездное скопление в созвездии Скорпиона (nasa.gov)
Благодаря своей универсальной камере WFC3, телескопу Hubble удалось сделать яркую фотографию звездного скопления. На снимке можно увидеть ближайшую к нашей Солнечной системе звезду, которая расположена на расстоянии 4 тысячи световых лет.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ESA/Hubble.
Как сообщает пресс-служба обсерватории, телескоп сделал фотографию скопления NGC 6380, которое расположено в созвездии Скорпиона.
Стоит отметить, что в верхней части фотографии изображена звезда HD 159073 -ближайший сосед к нашей Солнечной системе. Небесное тело расположено, всего-навсего, на расстоянии 4 тысяч мировых лет от нашей планеты.
Фото: Hubble сфотографировал яркое звездное скопление в созвездии Скорпиона (https://esahubble.org)