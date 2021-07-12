ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Телескоп Hubble сфотографував зоряне скупчення у сузір'ї Скорпіона

Новость на русском →
США , Понеділок 12 липня 2021 23:41
Телескоп Hubble сфотографував зоряне скупчення у сузір'ї Скорпіона Фото: Hubble сфотографував яскраве зоряне скупчення у сузір'ї Скорпіона (nasa.gov)
Автор: Сергій Пишкін

Завдяки своїй універсальній камері WFC3, телескопу Hubble вдалося зробити яскраву фотографію зіркового скупчення. На знімку можна побачити найближчу до нашої Сонячної системи зірку, яка розташовна на відстані 4 тисячі світлових років.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ESA/Hubble.

Як повідомляє пресслужба обсерваторії, телескоп зробив фотографію скупчення NGC 6380, яке розташоване у сузір'ї Скорпіона.

Варто відзначити, що у верхній частині фотографії зображена зірка HD 159073 - найближчий сусід до нашої сонячної системи. Небесне тіло розташоване, всього-на-всього, на відстані 4 тисяч світових років від нашої планети.

Телескоп Hubble сфотографував зоряне скупчення у сузір'ї СкорпіонаФото: Hubble сфотографував яскраве зоряне скупчення у сузір'ї Скорпіона (https://esahubble.org)

Читайте РБК-Україна в Google News
Hubble звезды скорпион космос
NEWS
Зеленський закликав Німеччину і Францію натиснути на Росію, щоб завершити війну на Донбасі
Зеленський закликав Німеччину і Францію натиснути на Росію, щоб завершити війну на Донбасі
DAILY
Друзі за інтересами. Як "За майбутнє'" і "Довіра" будують відносини з владою
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Друзі за інтересами. Як "За майбутнє'" і "Довіра" будують відносини з владою