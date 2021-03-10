Телеприставка и новые AirPods: Apple может вскоре провести первую презентацию в 2021
Компания Apple может провести свою первую презентацию в этом году через пару недель. Она может состояться уже 23 марта
Об этом сообщает ixbt.com.
Дату презентации назвали сразу два заслуженных сетевых информатора: Джон Проссер и DuanRui хорошо себя зарекомендовали по прошлым утечкам, связанным с компанией Apple.
По предварительным данным, в этот день компания может представить метку-маячок AirTags, релиз которой уже несколько раз откладывали, новую линейку планшетов iPad, в том числе модели серий Pro и Mini.
Также на мероприятии презентуют беспроводные наушники AirPods c укороченной "ножкой" или вообще без неё, а также телеприставку Apple TV с игровой направленностью.
Напомним, французская ассоциация France Digitale, защищающая интересы местных технологических стартапов и венчурных предпринимателей, заявила, что Apple нарушает законодательство ЕС по защите пользовательских данных.
Как писало РБК-Украина, в Британии проведут антимонопольное расследование в отношении американской корпорации Apple. Разработчики заявляют, что условия магазина приложений Apple являются несправедливыми.