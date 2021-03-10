ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Телеприставка и новые AirPods: Apple может вскоре провести первую презентацию в 2021

Новина українською → США, Среда 10 марта 2021 13:00
Телеприставка и новые AirPods: Apple может вскоре провести первую презентацию в 2021 Фото: логотип Apple (GettyImages)
Автор: Юлия Струк

Компания Apple может провести свою первую презентацию в этом году через пару недель. Она может состояться уже 23 марта

Об этом сообщает ixbt.com.

Дату презентации назвали сразу два заслуженных сетевых информатора: Джон Проссер и DuanRui хорошо себя зарекомендовали по прошлым утечкам, связанным с компанией Apple.

По предварительным данным, в этот день компания может представить метку-маячок AirTags, релиз которой уже несколько раз откладывали, новую линейку планшетов iPad, в том числе модели серий Pro и Mini.

Также на мероприятии презентуют беспроводные наушники AirPods c укороченной "ножкой" или вообще без неё, а также телеприставку Apple TV с игровой направленностью.

Напомним, французская ассоциация France Digitale, защищающая интересы местных технологических стартапов и венчурных предпринимателей, заявила, что Apple нарушает законодательство ЕС по защите пользовательских данных.

Как писало РБК-Украина, в Британии проведут антимонопольное расследование в отношении американской корпорации Apple. Разработчики заявляют, что условия магазина приложений Apple являются несправедливыми.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Apple презентация
NEWS
Медведчука допросили по поводу его переговоров с Сурковым
Медведчука допросили по поводу его переговоров с Сурковым
DAILY
Свобода не для всех. Смогут ли украинцы путешествовать по ковид-паспортам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Свобода не для всех. Смогут ли украинцы путешествовать по ковид-паспортам