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Во Франции Apple обвинили в нарушении прав пользователей

Новина українською → Париж, Вторник 09 марта 2021 20:47
Во Франции Apple обвинили в нарушении прав пользователей Фото: логотип Apple (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

Французская ассоциация France Digitale, защищающая интересы местных технологических стартапов и венчурных предпринимателей, заявила, что американская компания Apple нарушает законодательство Европейского союза по защите пользовательских данных. В свою очередь в Apple заявили, что выдвигаемые против компании обвинения беспочвенны.

Об этом сообщает Reuters.

В заявлении France Digitale говорится, что по умолчанию во всех устройствах компании разрешено Apple "осуществлять собственные рекламные кампании без четкого уведомления пользователей об этом", хоть в последней версии iOS 14 пользователей спрашивают, готовы ли они разрешать установленным на мобильное устройство приложениям собирать основные идентификационные данные для таргетирования рекламы.

Ассоциация считает это нарушением законодательства ЕС в области защиты личных данных пользователей, поскольку все организации обязаны четко информировать своих клиентов о сборе данных и спрашивать их разрешения на это.

Кроме того, France Digitale считает, что функционал отслеживания местоположения на устройствах Apple позволяет ему делиться собираемыми данными с другими компаниями без предварительного уведомления пользователей.

"Мы понимаем, что все это похоже на битву Давида с Голиафом, но мы настроены решительно", - считает глава ассоциации Николя Бриен.

Он добавил, что свою жалобу его ассоциация направит французскому регулятору CNIL, отвечающему за защиту личных данных пользователей.

В компании считают, что обвинения против Apple беспочвенны.

"Изложенные в жалобе обвинения являются ложными и будут рассматриваться как попытка тех, кто сам следит за пользователями, отвлечь внимание от их собственных действий и ввести в заблуждение регуляторов", - говорится в заявлении компании.

Ранее сообщалось, что в Британии проведут антимонопольное расследование в отношении американской корпорации Apple. Разработчиков заявляют, что условия магазина приложений Apple являются несправедливыми.

Кроме того, ранее Apple согласилась выплатить 500 млн долларов штрафа за замедление iPhone после того, как в конце 2017 года корпорация признала, что умышленно снижала скорость работы некоторых моделей iPhone.

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