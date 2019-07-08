Телемост с РФ: в "Батькивщине" ожидают действий от Зеленского

Организация общего телемоста украинского и российского каналов – это циничное действо пророссийских сил, это акция для мобилизации "легковерных" избирателей, которая стала возможной из-за бездействия прошлой власти. Об этом заявила на своей странице в Facebook пятый номер списка "Батькивщины", секретарь комитета ВРУ по вопросам свободы слова и информполитики Елена Кондратюк.

По мнению народного депутата, за две недели до выборов политтехнологи выкладывают последние карты. И бездействие новой власти не останавливает их от спекуляций на теме национальной безопасности.

Кондратюк убеждена, попытка легализовать вещание запрещенных в Украине российских телеканалов требует скорейшей реакции Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

"Сегодня уже ожидаем официальную позицию и действия от нового президента! Хочется верить, что будет предупреждение о недопустимости эфира лживых пропагандистских каналов. Партнерство с ложью не имеет никакого отношения к свободе слова!", – подытожила народный депутат.