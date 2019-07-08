Телеміст з РФ: у "Батьківщині" очікують дій від Зеленського

Організація спільного телемосту українського та російського каналів – це цинічне дійство проросійських сил, це акція для мобілізації "легковірних" виборців, яка стала можливою через бездіяльність минулої влади. Про це зазначила на своїй сторінці у Facebook п’ятий номер списку "Батьківщини", секретарка комітету ВРУ з питань свободи слова та інформполітики Олена Кондратюк.

На думку народної депутатки, за два тижні до виборів політтехнологи викладають останні карти. І бездіяльність нової влади не зупиняє їх від спекуляцій на темі національної безпеки.

Кондратюк переконана, спроба легалізувати мовлення заборонених в Україні російських телеканалів вимагає якнайскорішої реакції Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

"Сьогодні вже очікуємо офіційної позиції та дій від нового президента! Хочеться вірити, що буде попередження про неприпустимість ефіру брехливих пропагандистських каналів. Партнерство з брехнею не має жодного відношення до свободи слова!", – підсумувала народний депутат.