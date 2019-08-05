Телекомпания, вещающая на территорию Крыма, подверглась кибератаке

Черноморская телерадиокомпания заявила о кибератаке на ее эфирный сервер, из-за чего временно приостановлено вещание. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на сайт ТРК.

Отмечается, что кибератака была проведена вечером 3 августа. Сообщается, что атака имела определенный подготовительный период, поскольку одномоментно были выведены из строя все ключевые элементы управления эфиром, также как и все резервные копии и запасные инструменты.

"Это привело к серьезному сбою работы, и теперь эфир может быть недоступен до 8 августа. Команда ТРК прилагает все усилия для восстановления работоспособности оборудования", - отметили в ТРК.

Евгений Каленский, президент Черноморской телерадиокомпании связывает произошедшую атаку с профессиональной деятельностью ТРК. В том числе речи идет об освещении темы российско-украинской войны "и выстраивании моста через созданную российской пропагандой ментальную пропасть между гражданами Украины - жителями Крыма, Донбасса и свободной части страны".

Черноморская телерадиокомпания работала в Автономной Республике Крым. Она прекратила трансляцию 3 марта 2014 года и переехала в Киев. Начиная с 9 ноября 2014 года, канал возобновил вещание со спутника Астра 4А. В данный момент, ЧТРК полностью перешла на собственное вещание.

Напомним, недавно хакеры взломали электронную почту и страницу в Twitter Скотланд-Ярда (штаб квартира полиции Лондона). Так, на странице Скотланд-Ярда начали появляться "странные посты", среди которых был призыв освободить находящегося в тюрьме рэп-исполнителя Digga D, а также нецензурные оскорбления в адрес правоохранительных органов.