Телекомпанія, що веде мовлення на територію Криму, зазнала кібератаки

Чорноморська телерадіокомпанія заявила про кібератаку на її ефірний сервер, через що тимчасово призупинене мовлення. Про це передає РБК-Україна з посиланням на сайт ТРК.

Наголошується, що кібератака була проведена ввечері 3 серпня. Повідомляється, що атака мала певний підготовчий період, оскільки одномоментно були виведені з ладу всі ключові елементи управління ефіром, також як і всі резервні копії і запасні інструменти.

"Це призвело до серйозного збою роботи, і тепер ефір може бути недоступний до 8 серпня. Команда ТРК докладає всі зусилля для відновлення працездатності обладнання", - зазначили в ТРК.

Євген Каленський, президент Чорноморської телерадіокомпанії пов'язує те, що сталося, із професійною діяльністю ТРК. В тому числі йдеться про висвітлення теми російсько-української війни "і вибудовуванні мосту через створену російською пропагандою ментальну прірву між громадянами України - жителями Криму, Донбасу і вільної частини країни".

Чорноморська телерадіокомпанія працювала в Автономній Республіці Крим. Вона припинила трансляцію 3 березня 2014 року і переїхала в Київ. Починаючи з 9 листопада 2014 року, канал відновив мовлення з супутника Астра 4А. В даний момент, ЧТРК повністю перейшла на власне мовлення.

Нагадаємо, нещодавно хакери зламали електронну пошту і сторінку у Twitter Скотланд-Ярду (штаб-квартира поліції Лондона). Так, на сторінці Скотланд-Ярду почали з'являтися дивні пости", серед яких був заклик звільнити з в'язниці реп-виконавця Digga D, а також нецензурні образи на адресу правоохоронних органів.