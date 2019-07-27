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Bellingcat подверглась кибератаке из-за расследования действий России

Новости » Телеком & IT    27.07.2019 - 18:05
Bellingcat подверглась кибератаке из-за расследования действий России
Иллюстративное фото (unsplash.com)

Основатель команды расследователей Bellingcat сообщил о хакерской атаке

Основатель команды расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс сообщил о кибератаке против исследовательской группы, которую он связывает с расследованиями в отношении России. Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам Хиггинса, снова Bellingcat становится мишенью кибератак, и, скорее всего, они связаны с нашей работой по России.

"Я считаю, что одним из способов измерить наше влияние является то, как часто агенты России пытаются атаковать нас, это делают их хакеры, или тролли, или медиа", - заяви Хиггинс.

Впоследствии он добавил, что вероятно российские хакеры атаковали защищенную платформу электронной почты, которую использует команда Bellingcat. Речь идет о швейцарской ProtonMail, которая на прошлой неделе сообщила о попытках "скомпрометировать своих пользователей". Отмечается, что атака была узко нацеленной, в частности, на журналистов-расследователей, которые изучают деятельность российской разведки.

Отметим, что Bellingcat известна своими расследованиями отравления бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери и разоблачением причастности к этому российских спецслужб, а также расследованием о сбитом рейсе MH17 над Донбассом.

Напомним, ранее Bellingcat идентифицировал причастных к катастрофе MH17. 

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