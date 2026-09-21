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Телеканали США бойкотують висвітлення подій за участі Трампа

22:15 21.09.2026 Пн
2 хв
aimg Марія Науменко
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

П'ять американських телеканалів - FOX News Media, ABC News, CBS News, CNN та NBC News - призупинили спільне висвітлення подій за участі президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Рішення ухвалили на тлі конфлікту Білого дому з CNN, MS NOW та Politico. Трамп раніше заборонив цим трьом медіа доступ до Білого дому, звинувативши їх у поширенні "фейкових новин".

Чому телеканали зупинили спільний пул

Телевізійний пул Білого дому працює за принципом чергування. Його учасники по черзі висвітлюють діяльність президента, а потім передають відзняті матеріали іншим редакціям.

У понеділок представником пулу мав бути CNN. Однак FOX News Media, ABC News, CBS News, CNN та NBC News домовилися призупинити спільне висвітлення.

У спільній заяві телеканали наголосили, що громадськість має отримувати точну та незалежну інформацію про роботу уряду.

"Жодна адміністрація не повинна обмежувати діяльність новинної організації лише тому, що не згодна з її репортажами", - заявили учасники пулу.

Нагадуємо, 18 вересня Трамп заборонив CNN, MS NOW та Politico працювати в Білому домі. Журналістам анулювали акредитації та обмежили доступ до комплексу.

У відповідь три ЗМІ заявили про намір звернутися до суду, стверджуючи, що рішення адміністрації порушує їхні права, гарантовані Першою поправкою до Конституції США.

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