Телеканали США бойкотують висвітлення подій за участі Трампа

Рішення ухвалили на тлі конфлікту Білого дому з CNN, MS NOW та Politico. Трамп раніше заборонив цим трьом медіа доступ до Білого дому, звинувативши їх у поширенні "фейкових новин".

Чому телеканали зупинили спільний пул

Телевізійний пул Білого дому працює за принципом чергування. Його учасники по черзі висвітлюють діяльність президента, а потім передають відзняті матеріали іншим редакціям.

У понеділок представником пулу мав бути CNN. Однак FOX News Media, ABC News, CBS News, CNN та NBC News домовилися призупинити спільне висвітлення.

У спільній заяві телеканали наголосили, що громадськість має отримувати точну та незалежну інформацію про роботу уряду.

"Жодна адміністрація не повинна обмежувати діяльність новинної організації лише тому, що не згодна з її репортажами", - заявили учасники пулу.