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Телеканалы США бойкотируют освещение событий с участием Трампа

22:15 21.09.2026 Пн
2 мин
aimg Мария Науменко
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Пять американских телеканалов – FOX News Media, ABC News, CBS News, CNN и NBC News – приостановили совместное освещение событий с участием президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Решение было принято на фоне конфликта Белого дома с CNN, MS NOW и Politico. Трамп ранее запретил этим трем медиа доступ к Белому дому, обвинив их в распространении "фейковых новостей".

Почему телеканалы остановили общий пул

Телевизионный пул Белого дома работает по принципу дежурства. Его участники поочередно освещают деятельность президента, а затем передают отснятые материалы другим редакциям.

В понедельник представителем пула должен был быть CNN. Однако FOX News Media, ABC News, CBS News, CNN и NBC News договорились приостановить совместное освещение.

В совместном заявлении телеканалы подчеркнули, что общественность должна получать точную и независимую информацию о работе правительства.

"Ни одна администрация не должна ограничивать деятельность новостной организации только потому, что не согласна с ее репортажами", - заявили участники пула.

Напомним, 18 сентября Трамп запретил CNN, MS NOW и Politico работать в Белом доме. Журналистам аннулировали аккредитации и ограничили доступ к комплексу.

В ответ три СМИ заявили о намерении обратиться в суд, утверждая, что решение администрации нарушает их права, гарантированные Первой поправкой в Конституцию США.

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