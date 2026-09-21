Телеканалы США бойкотируют освещение событий с участием Трампа

Пять американских телеканалов – FOX News Media, ABC News, CBS News, CNN и NBC News – приостановили совместное освещение событий с участием президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.
Решение было принято на фоне конфликта Белого дома с CNN, MS NOW и Politico. Трамп ранее запретил этим трем медиа доступ к Белому дому, обвинив их в распространении "фейковых новостей".
Телевизионный пул Белого дома работает по принципу дежурства. Его участники поочередно освещают деятельность президента, а затем передают отснятые материалы другим редакциям.
В понедельник представителем пула должен был быть CNN. Однако FOX News Media, ABC News, CBS News, CNN и NBC News договорились приостановить совместное освещение.
В совместном заявлении телеканалы подчеркнули, что общественность должна получать точную и независимую информацию о работе правительства.
"Ни одна администрация не должна ограничивать деятельность новостной организации только потому, что не согласна с ее репортажами", - заявили участники пула.
Напомним, 18 сентября Трамп запретил CNN, MS NOW и Politico работать в Белом доме. Журналистам аннулировали аккредитации и ограничили доступ к комплексу.
В ответ три СМИ заявили о намерении обратиться в суд, утверждая, что решение администрации нарушает их права, гарантированные Первой поправкой в Конституцию США.