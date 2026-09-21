Телеканалы США бойкотируют освещение событий с участием Трампа

Пять американских телеканалов – FOX News Media, ABC News, CBS News, CNN и NBC News – приостановили совместное освещение событий с участием президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News .

Решение было принято на фоне конфликта Белого дома с CNN, MS NOW и Politico. Трамп ранее запретил этим трем медиа доступ к Белому дому, обвинив их в распространении "фейковых новостей".

Почему телеканалы остановили общий пул

Телевизионный пул Белого дома работает по принципу дежурства. Его участники поочередно освещают деятельность президента, а затем передают отснятые материалы другим редакциям.

В понедельник представителем пула должен был быть CNN. Однако FOX News Media, ABC News, CBS News, CNN и NBC News договорились приостановить совместное освещение.

В совместном заявлении телеканалы подчеркнули, что общественность должна получать точную и независимую информацию о работе правительства.

"Ни одна администрация не должна ограничивать деятельность новостной организации только потому, что не согласна с ее репортажами", - заявили участники пула.