Телеканал "ДОМ" обошелся бюджету в декабре 2021 года в 533 миллиона гривен

С 1 по 31 декабря 2021 года госпредприятие осуществило 575 платежей в пользу 151 контрагента на общую сумму 532,5 млн грн. Наибольшую сумму получило ООО "Компел" - 140,9 млн грн в качестве оплаты за телевизионное оборудование. По 34 млн грн получили общественная организация "Укркинофест" и ООО "Стар Медиа" за производство аудиовизуальной продукции.

23 млн грн были перечислены на счета 37 ФЛП, за рекламу, разработку декораций и другие услуги. По данным издания Forbes, с августа 2021 года телеканал "Дом" начали рекламировать на билбордах в Киеве, Харькове, Одессе и других городах, а также по радио в супермаркетах NOVUS.

По словам руководства "ДОМа", реклама нужна, чтобы канал узнали переселенцы по всей стране, а не только жители оккупированных территорий. По подсчетам "Детектор Медиа", только на рекламу из госбюджета выделено 30 млн грн.

В целом на "ДОМ" и на UATV - оба входят в "Мультимедийную платформу иновещания Украины" - в 2021 году государство потратило 348,7 млн ​​грн (12,8 млн долларов). Бюджет на 2022 год вырос почти на 14 млн грн.

Около 70% этих денег идет на "ДОМ" и только 30% - на UATV, говорит медиа-эксперт Андрей Соломаха. Судя по тендерам, больше денег канал тратит на оборудование, русскоязычные сериалы и политические ток-шоу.