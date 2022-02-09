Телеканал "ДОМ" обійшовся бюджету в грудні 2021 року в 533 мільйонів гривень

З 1 по 31 грудня 2021 року держпідприємство здійснило 575 платежів на користь 151 контрагентів на загальну суму 532,5 млн грн. Найбільшу суму отримало ТОВ "Компел" - 140,9 млн грн як оплату за телевізійне обладнання. По 34 млн грн отримали громадська організація "Укркінофест" та ТОВ "Стар Медіа" за виробництво аудіо-візуальної продукції.

23 млн грн було перераховано на рахунки 37 ФОПів, за рекламу, розробку декорацій та інші послуги. За даними видання Forbes, з серпня 2021 року телеканал "ДОМ" почали рекламувати на білбордах у Києві, Харкові, Одесі та інших містах, а також по радіо в супермаркетах NOVUS.

За словами керівництва "ДОМу", реклама потрібна, щоб про канал дізналися переселенці по всій країні, а не лише мешканці окупованих територій. За підрахунками "Детектор Медіа", лише на рекламу з держбюджету виділено 30 млн грн.

Загалом на "ДОМ" та на UATV - обидва входять до "Мультимедійної платформи іномовлення України" - в 2021 році держава витратила 348,7 млн грн (12,8 млн доларів).

Бюджет на 2022-й зріс майже на 14 млн грн. Близько 70% цих грошей іде на "ДОМ" і лише 30% - на UATV, каже медіаексперт Андрій Соломаха. Судячи з тендерів, найбільше грошей канал витрачає на обладнання, російськомовні серіали та політичні ток-шоу.