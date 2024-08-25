Telegram зробив заяву щодо затримання Дурова у Франції

У Telegram зробили офіційну заяву щодо затримання засновника месенджера Павла Дурова у Франції.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на офіційний канал платформи Telegram News.
Зокрема, команда заявила, що Telegram дотримується законів ЄС, включаючи Закон про цифрові послуги. А його модерація у свою чергу відповідає галузевим стандартам і постійно вдосконалюється.
Згідно з опублікованим повідомленням, генеральному директору Telegram Павлу Дурову нічого приховувати, і він часто подорожує Європою.
"Абсурдно стверджувати, що платформа та її власник несуть відповідальність за зловживання цією платформою", - йдеться у пості.
Також команда месенджера додала, що практично мільярд користувачів по всьому світу використовують Telegram як засіб спілкування та джерело важливої інформації.
"Чекаємо якнайшвидшого вирішення цієї ситуації. Telegram з вами", - резюмували представники платформи зашифрованих повідомлень.
Учора 24 серпня, приблизно о 19:00 за Київським часом, засновника месенджера Telegram Павла Дурова затримали у Франції після того, як він вийшов зі свого приватного літака на злітно-посадковій смузі аеропорту Ле-Бурже.
Французькі ЗМІ писали, що ордер на арешт Дурова було виписано за кілька хвилин до його приземлення, і він міг діяти тільки в тому разі, якщо глава додатка буде на території Франції. Через те, що він не співпрацював із французькими силовиками, його вважають учасником наркоторгівлі, шахрайства та низки інших злочинів.
Відомо, що Дурова судитимуть як громадянина Франції, оскільки кілька років тому він отримав паспорт цієї держави. Йому загрожує до 20 років позбавлення волі і крім того, будучи громадянином Франції засновник месенджера не підлягає обміну або екстрадиції.
Французькі ЗМІ, посилаючись на слова джерела, близького до відома, пишуть, що спецслужби Франції домагатимуться доступу до листувань у Telegram, які пов'язані зі злочинними співтовариствами, а також санкційними компаніями і людьми.
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