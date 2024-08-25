Telegram сделал заявление относительно задержания Дурова во Франции

В Telegram сделали официальное заявление по поводу задержания основателя мессенджера Павла Дурова во Франции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный канал платформы Telegram News.
В частности, команда заявила, что Telegram соблюдает законы ЕС, включая Закон о цифровых услугах. А его модерация в свою очередь, соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется.
Согласно опубликованному сообщению, генеральному директору Telegram Павлу Дурова нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе.
"Абсурдно утверждать, что платформа и ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой", - говорится в посте.
Также команда мессенджера добавила, что практически миллиард пользователей по всему миру используют Telegram, как средство общения и источник важной информации.
"Ждем скорейшего разрешения этой ситуации. Telegram с вами", - резюмировали представители платформы зашифрованных сообщений.
Вчера 24 августа, примерно в 19:00 по Киевскому времени, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан во Франции после того, как он вышел со своего частного самолета на взлетно-посадочной полосе аэропорта Ле-Бурже.
Французские СМИ писали, что ордер на арест Дурова был выписан за несколько минут до его приземления и мог действовать только в том случае, если глава приложения будет на территории Франции. За то, что он не сотрудничал с французскими силовиками, он считается участником наркоторговли, мошенничества и ряда других преступлений.
Известно, что Дурова будут судить как гражданина Франции, так как он несколько лет назад он получил паспорт данного государства. Ему грозит до 20 лет лишения свободы и кроме того, будучи гражданином Франции основатель мессенджера не подлежит обмену или экстрадиции.
Французские СМИ ссылаясь на слова источника, близкого к сведению, пишут, что спецслужбы Франции будут добиваться доступа к перепискам в Telegram, которые связаны с преступными сообществами, а также санкционными компаниями и людьми.
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