Telegram сделал заявление относительно задержания Дурова во Франции

В частности, команда заявила, что Telegram соблюдает законы ЕС, включая Закон о цифровых услугах. А его модерация в свою очередь, соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется.

Согласно опубликованному сообщению, генеральному директору Telegram Павлу Дурова нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе.

"Абсурдно утверждать, что платформа и ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой", - говорится в посте.

Также команда мессенджера добавила, что практически миллиард пользователей по всему миру используют Telegram, как средство общения и источник важной информации.

"Ждем скорейшего разрешения этой ситуации. Telegram с вами", - резюмировали представители платформы зашифрованных сообщений.