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Telegram запустив монетизацію каналів, але доступна вона поки не всім

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

У Telegram авторам каналів з 1000 і більше передплатників дали можливість отримувати 50% доходу від показу реклами. Однак є низка країн, де ця можливість поки що недоступна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Telegram.

В адміністрації месенджера кажуть, що винагороду за програмою монетизації можна вивести без комісії, а також використовувати для оплати рекламних оголошень у Telegram, колекційних адрес або розіграшів передплат Premium.

Виведення винагород протягом найближчих тижнів стане доступним власникам каналів на платформі Fragment.

У Telegram повідомили, що підтримали новий тип рекламних оголошень, які можна сплатити за допомогою Toncoin – криптовалюти на базі блокчейну TON. Їх можна буде розміщувати у певних каналах на вибір і таким чином повністю контролювати контекст, де будуть показані оголошення.

Водночас, для користувачів низки країн рекламні оголошення на базі TON поки не відображаються, це Росія, Україна, Палестина та Ізраїль, повідомили в адміністрації месенджера.

Спірне питання Telegram в Україні

Нагадаємо, нещодавно до Верховної Ради внесли законопроєкт, згідно з яким представникам державних органів та місцевої влади в Україні можуть заборонити мати акаунти в Telegram. Таке табу пропонують застосувати, якщо цей месенджер буде визнаний непрозорою мережею.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив в інтерв'ю РБК-Україна про небезпеку з боку анонімних Telegram-каналів. За його словами, останнім часом в Україні спостерігається зростання популярності анонімних пабліків.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що Telegram однозначно є проблемою з погляду національної безпеки, проте його можна використати на користь України.

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