Telegram запустив монетизацію каналів, але доступна вона поки не всім

В адміністрації месенджера кажуть, що винагороду за програмою монетизації можна вивести без комісії, а також використовувати для оплати рекламних оголошень у Telegram, колекційних адрес або розіграшів передплат Premium.

Виведення винагород протягом найближчих тижнів стане доступним власникам каналів на платформі Fragment.

У Telegram повідомили, що підтримали новий тип рекламних оголошень, які можна сплатити за допомогою Toncoin – криптовалюти на базі блокчейну TON. Їх можна буде розміщувати у певних каналах на вибір і таким чином повністю контролювати контекст, де будуть показані оголошення.

Водночас, для користувачів низки країн рекламні оголошення на базі TON поки не відображаються, це Росія, Україна, Палестина та Ізраїль, повідомили в адміністрації месенджера.

Спірне питання Telegram в Україні