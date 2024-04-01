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Telegram запустил монетизацию каналов, но доступна она пока не всем

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В Telegram авторам каналов с 1000 и более подписчиков дали возможность получать 50% дохода от показанной в них рекламы. Однако есть ряд стран, где эта возможность пока недоступна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Telegram.

В администрации мессенджера говорят, что вознаграждение по программе монетизации можно вывести без комиссии, а также использовать для оплаты рекламных объявлений в Telegram, коллекционных адресов или розыгрышей подписок Premium.

Вывод вознаграждений в течение ближайших недель станет доступен владельцам каналов на платформе Fragment.

В Telegram сообщили, что поддержали новый тип рекламных объявлений, которые можно оплатить с помощью Toncoin — криптовалюты на базе блокчейна TON. Их можно будет размещать в определенных каналах на выбор и таким образом полностью контролировать контекст, в котором будут показаны объявления.

Вместе с тем для пользователей ряда стран рекламные объявления на базе TON пока не отображаются, это Россия, Украина, Палестина и Израиль, сообщили в администрации мессенджера. 

Спорный вопрос Telegram в Украине

Напомним, недавно в Верховную Раду внесли законопроект, согласно которому представителям государственных органов и местных властей в Украине могут запретить иметь аккаунты в Telegram. Такое табу предлагают применить в случае, если этот мессенджер будет признан непрозрачной сетью.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил в интервью РБК-Украина об опасности со стороны анонимных Telegram-каналов. По его словам, в последнее время в Украине наблюдается рост популярности анонимных пабликов.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что Telegram однозначно является проблемой с точки зрения национальной безопасности, однако его можно использовать в пользу Украины.

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