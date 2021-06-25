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Telegram запустил групповые видеозвонки и трансляцию экрана

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Дубай, Пятница 25 июня 2021 16:53
Telegram запустил групповые видеозвонки и трансляцию экрана Фото: Telegram запустил групповые видеозвонки (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Мессенджер Telegram запустил групповые видеозвонки. Участвовать в них смогут до 30 человек, а в ближайшем будущем — еще больше. Кроме того, во время звонка пользователям будет доступна возможность транслировать экран.

Об этом разработчики сообщили в блоге Telegram.

"С сегодняшнего дня вы можете включить видеотрансляцию с камеры или изображения с экрана в голосовом чате любой группы", - говорится в сообщении.

Чтобы включить групповой видеозвонок, нужно начать голосовой чат и активировать камеру. Это может сделать любой из участников группы, нажав на значок камеры. Участвовать в видеоконференции на первых порах смогут до 30 человек. В ближайшее время разработчики обещают этот лимит увеличить.

"Чтобы пользователи Telegram могли транслировать лекции, игровые стримы, фестивали и т.д.", - уточнили в мессенджере.

Групповые видеозвонки оптимизированы для больших экранов ноутбуков и компьютеров, а также планшетов - видео можно развернуть на полный экран и повернуть как горизонтально, так и вертикально. Кроме того, пользователь может закрепить видео любого собеседника — камера не будет переключаться на новых участников.

Интерфейс групповых видеозвонков позволяет просматривать список участников на одном экране. Для этого нужно нажать кнопку в правом верхнем углу, разворачивающую боковую панель.

Среди других нововведений в Telegram анонсировали анимированные фоны для чатов, анимации при отправке сообщений, а также кнопку меню у ботов, новые возможности для импорта стикеров, подсказки об актуальности данных и ряд других.

Напомним, функцию видеозвонков в режиме тестирования Telegram запустил в конце июля 2020 года. До этого, в апреле, мессенджер анонсировал запуск функции групповых видеозвонков.

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