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Telegram планирует запуск функции видеосвязи

Новости » Телеком & IT     24.04.2020 - 17:26
Telegram планирует запуск функции видеосвязи
Иллюстративное фото (flickr.com/Desiree Catani)

Запуск видеозвонков планируется до конца 2020 года

Мессенджер Telegram анонсировал запуск функции групповых видеозвонков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Как отметили в Telegram, запуск функции планируется до конца 2020 года. Планируется создание технологии безопасных групповых видеозвонков.

"Режим глобальной самоизоляции показал, что мир нуждается в надежных инструментах видеокоммуникации. Сервисы видеозвонков в 2020 году напоминают мессенджеры в 2013: они предлагают либо удобство, либо безопасность. Наша цель — объединить оба этих качества в одном сервисе", - сообщили в компании.

Ранее РБК-Украина писало, что социальная сеть Facebook для всех пользователей своего мобильного приложения представила функцию "тихого режима". Функция позволит отключить все уведомления социальной сети.

Также сообщалось, что в американской корпорации Facebook в скором времени планируют сделать сервис, с помощью которого пользователи по всему миру смогут оперативно получать достоверную информацию о новом коронавирусе. Публиковаться будет последняя информация о коронавирусе от государств и международных организаций.

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