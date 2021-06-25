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Telegram запустив групові відеодзвінки і трансляцію екрану

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Дубай, П'ятниця 25 червня 2021 16:53
Telegram запустив групові відеодзвінки і трансляцію екрану Фото: Telegram запустив групові відеодзвінки (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Месенджер Telegram запустив групові відеодзвінки. Брати участь в них зможуть до 30 осіб, а в найближчому майбутньому — ще більше. Крім того, під час дзвінка користувачам буде доступна можливість транслювати екран.

Про це розробники повідомили в блозі Telegram.

"Відсьогодні ви можете включити відеотрансляцію з камери або зображення з екрана в голосовому чаті будь-якої групи", - йдеться в повідомленні.

Щоб включити груповий відеодзвінок, потрібно почати голосовий чат і активувати камеру. Це може зробити будь-який з учасників групи, натиснувши на значок камери. Брати участь у відеоконференції на перших порах зможуть до 30 осіб. Найближчим часом розробники обіцяють цей ліміт збільшити.

"Щоб користувачі Telegram могли транслювати лекції, ігрові стрім, фестивалі і т.д.", - уточнили в месенджері.

Групові відеодзвінки оптимізовані для великих екранів ноутбуків і комп'ютерів, а також планшетів - відео можна розгорнути на повний екран і повернути як горизонтально, так і вертикально. Крім того, користувач може закріпити відео будь-якого співрозмовника - камера не виконується перемикання на нових учасників.

Інтерфейс групових відеодзвінків дозволяє переглядати список учасників на одному екрані. Для цього потрібно натиснути кнопку в правому верхньому кутку, розгортається бічну панель.

Серед інших нововведень в Telegram анонсували анімовані фони для чатів, анімації при виправлянні повідомлень, а також кнопку меню у ботів, нові можливості для імпорту стікерів, підказки про актуальність даних і ряд інших.

Нагадаємо, функцію відеодзвінків в режимі тестування Telegram запустив в кінці липня 2020 року. До цього, в квітні, месенджер анонсував запуск функції групових відеодзвінків.

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