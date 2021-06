Telegram запустив групові відеодзвінки і трансляцію екрану

"Відсьогодні ви можете включити відеотрансляцію з камери або зображення з екрана в голосовому чаті будь-якої групи", - йдеться в повідомленні.

Щоб включити груповий відеодзвінок, потрібно почати голосовий чат і активувати камеру. Це може зробити будь-який з учасників групи, натиснувши на значок камери. Брати участь у відеоконференції на перших порах зможуть до 30 осіб. Найближчим часом розробники обіцяють цей ліміт збільшити.

"Щоб користувачі Telegram могли транслювати лекції, ігрові стрім, фестивалі і т.д.", - уточнили в месенджері.

Групові відеодзвінки оптимізовані для великих екранів ноутбуків і комп'ютерів, а також планшетів - відео можна розгорнути на повний екран і повернути як горизонтально, так і вертикально. Крім того, користувач може закріпити відео будь-якого співрозмовника - камера не виконується перемикання на нових учасників.

Інтерфейс групових відеодзвінків дозволяє переглядати список учасників на одному екрані. Для цього потрібно натиснути кнопку в правому верхньому кутку, розгортається бічну панель.

Серед інших нововведень в Telegram анонсували анімовані фони для чатів, анімації при виправлянні повідомлень, а також кнопку меню у ботів, нові можливості для імпорту стікерів, підказки про актуальність даних і ряд інших.