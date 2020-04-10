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Facebook запустил новую функцию для мобильного приложения

Новости » Hi-tech     10.04.2020 - 16:01
Facebook запустил новую функцию для мобильного приложения
Иллюстративное фото из открытых источников)

Функция под названием "режим тишины" позволит отключить все уведомления социальной сети

Социальная сеть Facebook для всех пользователей своего мобильного приложения представила функцию "тихого режима". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на VentureBeat.

Как сообщается, эта функция под названием "режим тишины" позволит отключить все уведомления социальной сети. Она станет доступной для всех пользователей операционной системы iOS уже в конце апреля, а с начала мая и для пользователей Android.

Как отмечается, разница между push-уведомлениями и "тихим режимом" заключается в том, что в последнем можно будет устанавливать время, на которое будут выключены сами уведомления. Кроме того, пользователей будут предупреждать при входе в соцсеть, что у них установлен этот режим.

Напомним, в американской корпорации Facebook, в скором времени планируют сделать сервис, с помощью которого пользователи по всему миру смогут оперативно получать достоверную информацию о новом коронавирусе.

Также Министерство здравоохранения и Facebook запускают сервис мгновенного информирования о коронавирусе в Украине. Украинцы будут получать от Facebook уведомления с актуальной и достоверной информацией от Минздрава о ситуации вокруг распространения коронавируса в стране.

В Facebook намерены информировать пользователей по всему миру о коронавирусе Facebook и Google начали обсуждать с США методы борьбы с коронавирусом
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