Facebook запустил новую функцию для мобильного приложения

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Функция под названием "режим тишины" позволит отключить все уведомления социальной сети

Социальная сеть Facebook для всех пользователей своего мобильного приложения представила функцию "тихого режима". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на VentureBeat.

Как сообщается, эта функция под названием "режим тишины" позволит отключить все уведомления социальной сети. Она станет доступной для всех пользователей операционной системы iOS уже в конце апреля, а с начала мая и для пользователей Android.

Как отмечается, разница между push-уведомлениями и "тихим режимом" заключается в том, что в последнем можно будет устанавливать время, на которое будут выключены сами уведомления. Кроме того, пользователей будут предупреждать при входе в соцсеть, что у них установлен этот режим.

Напомним, в американской корпорации Facebook, в скором времени планируют сделать сервис, с помощью которого пользователи по всему миру смогут оперативно получать достоверную информацию о новом коронавирусе.

Также Министерство здравоохранения и Facebook запускают сервис мгновенного информирования о коронавирусе в Украине. Украинцы будут получать от Facebook уведомления с актуальной и достоверной информацией от Минздрава о ситуации вокруг распространения коронавируса в стране.