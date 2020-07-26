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Telegram запустив функцію відеодзвінків

Неділя 26 липня 2020 13:59
Telegram запустив функцію відеодзвінків
Фото: Telegram (kod.ru)
Автор: Олександр Білоус

Функція вже доступна, але працює в експериментальному режимі

Месенджер Telegram запустив функцію відеодзвінків в режимі тестування Користувачі iOS вже можуть нею скористатися.

Про це пише видання "Код Дурова".

Видання дає інструкцію, як включити відеодзвінки. Для початку потрібно завантажити з App Store останню версію месенджера. Потім потрібно десять разів натиснути на значок налаштувань в додатку, щоб відкрити Debug-меню, в якому активувати Experimental Feature (Експериментальні функції). Після цього треба зайти в профіль, "потягнути аватарку" і скористатися функцією.

При цьому необхідно, щоб співрозмовник виконав такі ж дії, інакше додзвонитися по відеозв'язку не вийде.

Як повідомляло РБК-Україна, в квітні месенджер Telegram анонсував запуск функції групових відеодзвінків.

Як зазначили в Telegram, запуск функції планується до кінця 2020 року. Планується створення технології безпечних групових відеодзвінків.

Раніше РБК-Україна писало, що соціальна мережа Facebook для всіх користувачів мобільного додатка представила функцію "тихого режиму".

Функція дозволить відключити всі повідомлення соціальній мережі.

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