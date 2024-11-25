Telegram заборонили в Національній академії наук: що відомо

Це рішення пояснюється безпековими ризиками, пов'язаними із застосунком, що все частіше потрапляє під пильну увагу через сумнівну захищеність даних користувачів.

"На жаль, поки що канали в WhatsApp демонструють свою неспроможність. Всі решта паралельних платформ - теж. Тим не менш, кроки ці, безумовно, вірні. Думайте про альтернативи і впроваджуйте їх в життя", - зазначив Сененко.



Фото: розпорядження НАН України №632 (facebook.com senenkoanton)

Заборона використання Telegram

Telegram, заснований у 2013 році російським підприємцем Павлом Дуровим, відомий також створення російської підсанкційної соцмережі "ВКонтакте", викликає багато запитань щодо безпеки та захищеності даних користувачів.

Минулого місяця Верховна Рада заявила, що обмежить використання Telegram для працівників свого апарату, дотримуючись рекомендацій Ради національної безпеки та оборони України. Водночас ці обмеження не стосуються використання месенджера для особистих потреб.

У тому ж місяці, а саме 9 жовтня, Національна рада з питань телебачення та радіомовлення ввела спеціальний порядок доступу до Telegram і заявила, що прагне повного блокування месенджера в Україні.

Забороняти месенджер почали українські виші. Це рішення було вже прийнято Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича, а також Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Національним авіаційним університетом.