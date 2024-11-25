Telegram запретили в Национальной академии наук: что известно

Национальная академия наук Украины (НАН) присоединилась к перечню учреждений, ограничивающих использование Telegram для служебного общения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на научного сотрудника НАН Антона Сенко.
Это решение объясняется рисками безопасности, связанными с приложением, которое все чаще попадает под пристальное внимание из-за сомнительной защищенности данных пользователей.
"К сожалению, пока каналы в WhatsApp демонстрируют свою несостоятельность. Все остальные параллельные платформы - тоже. Тем не менее, шаги эти, безусловно, верны. Думайте об альтернативах и внедряйте их в жизнь", - отметил Сененко.
Telegram, основанный в 2013 году российским предпринимателем Павлом Дуровым, известен также создание российской подсанкционной соцсети "ВКонтакте", вызывает множество вопросов безопасности и защищенности данных пользователей.
В прошлом месяце Верховная Рада заявила, что ограничит использование Telegram для работников своего аппарата, придерживаясь рекомендаций Совета национальной безопасности и обороны Украины.
В том же месяце, а именно 9 октября, Национальный совет по телевидению и радиовещанию ввел специальный порядок доступа к Telegram и заявил, что стремится к полной блокировке мессенджера в Украине.
Запрещать мессенджер начали украинские вузы. Это решение было принято Черновицким национальным университетом имени Юрия Федьковича, а также Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко и Национальным авиационным университетом.
Напомним, мессенджер также недавно запретили в Национальном университете "Киево-Могилянская академия".
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