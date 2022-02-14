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Telegram заблокировал радикальные канала по требованию Германии

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Понедельник 14 февраля 2022 18:26
Telegram заблокировал радикальные канала по требованию Германии Фото: Telegram заблокировал 64 канала после встречи Дурова с представителями власти Германии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Мессенджер Telegram, который принадлежит Павлу Дурову, заблокировал 64 канала по требованию властей Германии. В стране обеспокоены тем, что платформа стала "убежищем" для сторонников теорий заговора и экстремистов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Suddeutsche Zeitung.

10 февраля состоялась виртуальна встреча представителей Telegram, а также правительства Германии. Во время переговоров стороны обсудили обеспокоенности страны, а также договорились касаемо поддержки дальнейшего контакта. Более того, на встрече присутствовал и Павел Дуров.

Как сообщали власти Германии, Telegram часто использовали для обмена информацией или же координирования своих действий противники COVID-ограничений. Также в мессенджере распространялись посты с угрозами политикам.

"Telegram больше не должен быть рассадником правых экстремистов, идеологов теорий заговора и других подстрекателей", - заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, как создавать собственные стикеры, а также видеостикеры в Telegram.

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