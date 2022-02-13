Как создавать собственные стикеры для Telegram: пошаговая инструкция
Фото: как создавать собственные стикеры для Telegram (Виталий Носач, РБК-Украина)
Статические стикеры становятся все популярнее в Telegram, заменяя пользователям поднадоевшие эмодзи. В то же время не все понимают, как правильно загружать собственные работы в мессенджер.
О том, как создавать собственные стикеры - в материале РБК-Украина.
На самом деле превратить собственные любимые рисунки или же мемы в стикерпак достаточно легко, для этого необходимо придерживаться определенных требований мессенджера, а именно:
- для начала вам нужен редактор изображений, чтобы экспортировать картинки в формат PNG или .WEBP;
- размер одной стороны должен быть равен 512 пикселей, другой же - 512, или же меньше.
Как совет, используйте прозрачный фон, или же другие эффекты, которые помогут выделить ваш стикер.
Уже после того, как вы завершите экспорта изображения - необходимо запустить чат-бот @Stickers:
- отправьте ему сообщение "/newpack";
- выберите имя вашему стикерпаку;
- отправьте первое изображение и выберите для него соответствующий эмодзи на ваш вкус;
- после загрузки всех картинок - отправьте боту сообщение"/publish";
- выберите короткое имя стикерпака, которое будет применяться в качестве адреса.
Напомним, РБК-Украина также рассказывало и о том, как создавать собственные відеостикери.