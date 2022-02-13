Как создавать собственные стикеры для Telegram: пошаговая инструкция

Статические стикеры становятся все популярнее в Telegram, заменяя пользователям поднадоевшие эмодзи. В то же время не все понимают, как правильно загружать собственные работы в мессенджер.

О том, как создавать собственные стикеры - в материале РБК-Украина .

На самом деле превратить собственные любимые рисунки или же мемы в стикерпак достаточно легко, для этого необходимо придерживаться определенных требований мессенджера, а именно:

для начала вам нужен редактор изображений, чтобы экспортировать картинки в формат PNG или .WEBP;

размер одной стороны должен быть равен 512 пикселей, другой же - 512, или же меньше.

Как совет, используйте прозрачный фон, или же другие эффекты, которые помогут выделить ваш стикер.

Уже после того, как вы завершите экспорта изображения - необходимо запустить чат-бот @Stickers: