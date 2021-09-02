UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Telegram ввел функцию прямых эфиров: как работает обновление

Автор: Сергей Пышкин

Новое обновление мессенджера Telegram позволяет включать прямые трансляции. Впрочем, новая функция несколько отличается от аналогичной в Instagram.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Telegram.

Теперь в мессенджере появилась возможность вести прямую трансляцию с камеры или же трансляцию изображения экрана с неограниченным количеством зрителей. Новая функция будет работать, как в каналах, так и в многомиллионных группах.

В отличие от Instagream, Messenger решил несколько разнообразить свое нововведение. Оказалось, что зрители также могут участвовать в чужом телеэфире, если администратор "предоставит им слово".

Также интересно, что пересылка сообщений стала более конфиденциальной, поскольку теперь появилась возможность удалять имя отправителя и его подписи к медиафайлам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Telegram