Telegram запровадив функцію прямих ефірів: як працює оновлення

Відтепер в месенджері з’явилася можливість вести пряму трансляцію з камери, або ж трансляцію зображення екрану з необмеженою кількістю глядачів. Нова функція працюватиме, як в каналах, так і в багатомільйонних групах.

На відміну від Instagream, Messenger вирішив дещо урізноманітнити своє нововведення. Виявилося, що глядачі також можуть брати участь в чужому телеефірі, якщо адміністратор "надасть їм слово".

Також цікаво, що пересилання повідомлень стало більш конфіденційним, оскільки тепер з’явилася можливість видаляти ім’я відправника та його підписи до медіафайлів.