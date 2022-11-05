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Telegram випустив нове велике оновлення: що нового та як цим користуватись

Фото: Telegram випустив нове велике оновлення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Месенджер Telegram випустив нове велике оновлення. Відтепер користувачам доступні колекційні псевдоніми, гілки в великих групах та багато чого іншого.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Telegram.

Що нового

Гілки в групах

Відтепер спільноти з великою кількістю читачів можуть увімкнути функцію гілок для створення окремих просторів. Зазначається, що гілки працюватимуть як окремі чати в групі - з підтримкою власних поширених медіа та своїми налаштуваннями сповіщень.

Вже до кінця року функція стане доступною й для малих груп.

Колекційні псевдоніми

Крім одного основного псевдоніму, користувачі можуть призначити ще кілька колекційних. Право власності забезпечується TON, швидкою та масштабованою мережею блокчейн. Також псевдонім можна купувати й продавати.

"На відміну від основних псевдонімів, колекційні псевдоніми можуть бути менш як 5 символів завдовжки, що дозволяє отримати унікальні імена, як-от @news або @game. Після придбання користувач отримує повний контроль над своїм колекційним псевдонімом, може обміняти його або зберегти для подальшого використання", - пише пресслужба.

Перетворення голосу в текст для відеоповідомлень

Функція доступна лише для підписників Telegram Premium. Відтепер будь-яке голосове повідомлення можна перетворити у текст.

Нові пакунки емодзі

"Поки тисячі користувачів експериментують із завантаженням власних користувацьких пакунків емодзі, художники Telegram зробили ще 12 нових пакунків. Premium-користувачі можуть використовувати ці емодзі в будь-яких повідомленнях і підписах, або встановити їх як статуси на Хелловін", - відзначає пресслужба.

Оновлений нічний режим для iOS

Відтепер колір темної теми став більш збалансований й із покращеними ефектами розмиття під час прокручування чатів.

Зміна розміру тексту на Android

"Зміна розміру тексту в Налаштуваннях чатів на Android тепер збільшує розмір усього тексту в чаті, включаючи попередній перегляд посилань, заголовки відповідей тощо", - пише пресслужба.

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