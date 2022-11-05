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Telegram выпустил новое большое обновление: что нового и как этим пользоваться

Фото: Telegram выпустил новое крупное обновление (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Мессенджер Telegram выпустил новое крупное обновление. Теперь пользователям доступны коллекционные псевдонимы, ветви в больших группах и многое другое.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Telegram.

Что нового

Ветви в группах

Теперь сообщества с большим количеством читателей могут включить функцию ветвей для создания отдельных пространств. Отмечается, что ветви будут работать как отдельные чаты в группе с поддержкой собственных распространенных медиа и своими настройками уведомлений.

Уже к концу года функция станет доступна и для малых групп.

Коллекционные псевдонимы

Помимо одного основного псевдонима, пользователи могут назначить еще несколько коллекционных. Право собственности обеспечивается TON, быстрой и масштабируемой сетью блокчейн. Также псевдоним можно покупать и продавать.

"В отличие от основных псевдонимов, коллекционные псевдонимы могут быть менее 5 символов длиной, что позволяет получить уникальные имена, например @news или @game . После приобретения пользователь получает полный контроль над своим коллекционным псевдонимом, может обменять его или сохранить для дальнейшего использование", - пишет пресс-служба.

Преобразование голоса в текст для видеосообщений

Функция доступна только для подписчиков Telegram Premium. Теперь любое голосовое сообщение можно преобразовать в текст.

Новые пакеты эмодзи

"Пока тысячи пользователей экспериментируют с загрузкой собственных пользовательских пакетов эмодзи, художники Telegram сделали еще 12 новых пакетов. Premium-пользователи могут использовать эти эмодзы в любых сообщениях и подписях или установить их как статусы на Хэллоуин", - отмечает пресс-служба.

Обновленный ночной режим для iOS

Теперь цвет темной темы стал более сбалансированным и с улучшенными эффектами размытия во время прокрутки чатов.

Изменение размера текста на Android

"Изменение размера текста в настройках чатов на Android теперь увеличивает размер всего текста в чате, включая предварительный просмотр ссылок, заголовки ответов и т.п.", - пишет пресс-служба.

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