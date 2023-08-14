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Telegram відкриває Stories для усіх користувачів

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Понеділок 14 серпня 2023 15:20
Telegram відкриває Stories для усіх користувачів Фото: Telegram відкриває Stories для усіх користувачів (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Відсьогодні у месенджері Telegram відкрили доступ до функції Stories для усіх користувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засновника месенджера Павла Дурова.

Так, сьогодні месенджеру Telegram виповнюється 10 років.

Дуров зазначив, що наступним кроком для Telegram є вихід за рамки обміну повідомленнями. Він хоче, аби месенджер став лідером інновацій у соціальних мережах загалом.

"Сьогоднішнє поступове розгортання Stories для всіх користувачів знаменує початок цього нового етапу в історії Telegram. Хоча останнє десятиліття було захоплюючим, наступні 10 років стануть часом, коли Telegram розкриє свій справжній потенціал", - написав він.

Stories у Telegram

Функцію stories у Telegram анонсували ще у червні. Вони стали доступні преміум-користувачам у липні.

Такі історії у месенджері можуть зберігатися від 6 до 48 годин в залежності від бажання користувача. При цьому кожен може самостійно визначати, хто з їхніх контактів матиме доступ до їхніх історій.

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