ua en ru
Пн, 14 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Telegram открывает Stories для всех пользователей

Новина українською →
Понедельник 14 августа 2023 15:20
Telegram открывает Stories для всех пользователей Фото: Telegram открывает Stories для всех пользователей (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Сегодня в мессенджере Telegram открыли доступ к функции Stories для всех пользователей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на основателя мессенджера Павла Дурова.

Так, сегодня мессенджеру Telegram исполняется 10 лет.

Дуров отметил, что следующим шагом для Telegram является выход за рамки обмена сообщениями. Он хочет, чтобы мессенджер стал лидером инноваций в социальных сетях в целом.

"Сегодняшнее постепенное открытие Stories для всех пользователей знаменует начало этого нового этапа в истории Telegram. Хотя последнее десятилетие было увлекательным, следующие 10 лет станут временем, когда Telegram раскроет свой настоящий потенциал", - написал он.

Stories в Telegram

Функцию stories в Telegram анонсировали еще в июне. Они стали доступны премиум-пользователям в июле.

Такие истории в мессенджере могут храниться от 6 до 48 часов, в зависимости от желания пользователя. При этом каждый может самостоятельно определять, кто из их контактов будет иметь доступ к их историям.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Telegram Лев Дуров
NEWS
ВСУ освободили 3 кв. км на Бахмутском направлении за прошлую неделю
ВСУ освободили 3 кв. км на Бахмутском направлении за прошлую неделю
DAILY
Тарас Чмут: В обществе нет единого понимания, что фронт – это "приоритет номер ноль"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Тарас Чмут: В обществе нет единого понимания, что фронт – это "приоритет номер ноль"