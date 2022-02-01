Telegram улучшил навигацию между чатами: как она работает

В новом обновлении Telegram улучшил функцию навигации. Отныне она стала еще более удобной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на блог Telegram.

После перехода по ссылке, или же во время скроллинга обычных чатов - необходимо зажать кнопку "Назад" чтобы выбрать нужный вам канал.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все интересные подробности большого обновления мессенджера Telegram.

Также РБК-Украина писало и о том как создавать собственные видеостикеры.

В частности, Telegram не только обновил список эмодзи, но и улучшил функцию реакции.