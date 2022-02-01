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Telegram покращив навігацію між чатами: як вона працює

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Вівторок 01 лютого 2022 14:24
Telegram покращив навігацію між чатами: як вона працює Фото: Telegram покращив навігацію між чатами (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У новому оновленні Telegram покращив функцію навігації. Відтепер вона стала ще більш зручною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на блог Telegram.

Після переходу за посиланням, або ж під час скролінгу звичайних чатів - необхідно затиснути кнопку "Назад" аби обрати потрібний вам канал.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі цікаві подробиці великого оновлення месенджеру Telegram.

Також РБК-Україна писало й про те як створювати власні відеостікери.

Зокрема, Telegram не лише оновив список емодзі, але і покращив функцію реакції.

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