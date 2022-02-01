Telegram покращив функцію реакції: що змінилося

Про це пише РБК-Україна з посиланням на блог Telegram.

Аби відреагувати на публікацію або ж повідомлення великою анімацією - необхідно довше потримати емодзі.

"Подібно до інтерактивних емодзі, реакції тепер є синхронізованими. Якщо інший учасник чату поставить реакцію в той момент, коли у вас відкрито чат, ви побачите анімацію одночасно з ним", - пише пресслужба.

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Зокрема, до реакцій також був доданий статус прочитання. Якщо в чаті хтось відреагував на ваше повідомлення, достатньо натиснути на нову кнопку сердечка, аби переглянути реакцію інших користувачів.