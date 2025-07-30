Telegram тестує глобальний пошук без підписки: що зміниться

Що відомо про нову функцію Telegram

Поки що можливість доступна лише для власників підписки Telegram Premium. Вони можуть виконати два безкоштовних запити на день. Далі за кожен пошук потрібно буде заплатити 10 Telegram Stars - це приблизно 0,5 грн.

При цьому навіть преміум-підписка не знімає обмеження: більше двох запитів безкоштовно зробити не можна, доведеться чекати на оновлення ліміту або платити.

Telegram поки не анонсував офіційно дату запуску функції в стабільній версії.

Як купити Telegram Stars: спосіб, ціна та покрокові інструкції

Telegram Stars - це внутрішня валюта месенджера, за допомогою якої можна оплачувати цифрові товари та послуги, наприклад, підписку на канали, доступ до ексклюзивного контенту, преміум-функції в ботах та міні-додатках.

Купити Зірки можна напряму в Telegram. Цей метод не вимагає жодних додаткових реєстрацій чи знань про криптовалюти. Він ідеально підходить для більшості користувачів.

Покрокова інструкція

Відкрийте Telegram і перейдіть у розділ "Налаштування" (Settings).

Знайдіть розділ "Мої зірки". Зазвичай він знаходиться в головному меню налаштувань. Якщо ви його не бачите, спробуйте зайти на канал, який приймає Зірки і натиснути на іконку Зірок там. Натисніть "Купити більше зірок". Ви побачите ваш поточний баланс і кнопку для поповнення.

Оберіть пакет. Telegram запропонує вам кілька пакетів з різною кількістю Зірок (наприклад, 100, 250, 500).

Сплатіть покупку за допомогою вашого стандартного методу оплати в Google Play або Apple App Store (прив'язана картка через Google Pay / Apple Pay).

Зірки будуть зараховані на ваш баланс миттєво.

Навіщо потрібні Telegram Stars і як їх можна витратити

Зірки витрачаються на придбання цифрового контенту: медіафайлів, електронних книг, онлайн-курсів, геймерських предметів у мінідодатках або послуг ботів. Усе це - за умови, що розробник або автор інтегрував відповідну систему оплати.

Крім того, Зірки можна використовувати як спосіб підтримки улюблених авторів або каналів. Для цього достатньо натиснути на реакцію у вигляді зірки під постом та вказати суму донату. Отримані Зірки адміністратори можуть витратити на інші цифрові продукти в Telegram.

Цикл використання валюти повністю закритий у межах платформи, що дозволяє Telegram відповідати політиці Google і Apple щодо продажу цифрових товарів.

Чи можна обміняти зірки на реальні гроші

Telegram не дозволяє офіційно конвертувати Зірки у валюту. Вони продаються за гроші, але не викуповуються назад.

Хоча в теорії користувачі можуть продавати Зірки через неофіційні P2P-угоди, такі операції ризиковані й не регулюються.