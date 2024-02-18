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В Telegram произошел масштабный сбой

Воскресенье 18 февраля 2024 13:41
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В Telegram произошел масштабный сбой Фото: в Telegram произошел масштабный сбой (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В многоплатформенном мессенджере Telegram произошел масштабный сбой. Пользователи жалуются на проблемы с приложением и соединение с сервером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Downdetector.

Большинство жалоб, как изображает Downdetector, поступают с территории Соединенных Штатов Америки (США), впрочем, мессенджер также плохо работает и на территории Украины.

Фото: в Telegram произошел масштабный сбой (downdetector.com)

Пользователи жалуются на:

  • невозможность отправить сообщение;
  • проблемы с соединением;
  • проблемы с работой десктопной версии мессенджера;
  • невозможность обновить чаты и каналы;
  • проблемы с загрузкой медиа.

Согласно данным Downdetector:

  • 58% пользователей жалуется на работу приложения;
  • 36% жалуются на соединение с сервером;
  • 6% - на работу веб-сайта.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в конце декабря 2023 масштабный сбой произошел также в работе социальной сети Twitter (Х). Тогда пользователи не могли просматривать публикации.

В частности, сбой недавно произошел и в дата-центре системы "Шлях".

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