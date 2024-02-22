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У США стався масштабний збій телефонної мережі

Четвер 22 лютого 2024 17:27
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У США стався масштабний збій телефонної мережі Ілюстративне фото: у США стався масштабний збій телефонної мережі (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

По всій території Сполучених Штатів Америки у четвер вранці було зафіксовано масштабний збій у телефонній мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За даними видання, в результаті збою в мережі AT&T клієнти не мали змоги телефонувати, відправляти текстові повідомлення або виходити в Інтернет. Про проблеми зі зв'язком відомо мінімум у 47 тисяч користувачів. Однак ця цифра може збільшуватись.

"Сьогодні вранці у деяких наших клієнтів спостерігаються перебої в бездротовому зв’язку. Ми терміново працюємо над тим, щоб відновити їх обслуговування. Ми заохочуємо телефонувати через Wi-Fi, доки послуга не буде відновлена", - йдеться в заяві AT&T.

Окрім цього про проблеми зі зв'язком повідомляли клієнти операторів Verizon і T-Mobile, однак вони були не такі глобальні, як у AT&T.

Збій у мережі призвів також до проблем у роботі американської екстренної служби 911. Спеціалісти повідомили, що деякі американці не можуть зв'язатися з екстренною службою.

Атака на "Київстар"

Масштабний збій у роботі телекомунікаційної компанії "Київстар" відбувся 12 грудня 2023 року. Під час збою кілька днів був відсутній мобільний зв'язок, мобільний та домашній інтернет.

Як заявив Ілля Вітюк, начальник управління кібербезпеки СБУ в результаті атаки було знищено "майже все", включаючи тисячі віртуальних серверів та ПК. Він назвав її, ймовірно, першим прикладом руйнівної кібератаки, яка "повністю зруйнувала ядро оператора зв'язку".

За оцінками СБУ, російські хакери могли вкрасти особисту інформацію, визначити місцезнаходження телефонів, перехопити SMS-повідомлення та, можливо, вкрасти акаунти Telegram з тим рівнем доступу, який вони отримали.

Після збою "Київстар" скасував місячну платню для своїх абонентів.

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