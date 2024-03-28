Telegram співпрацює з ФСБ та Роскомнаглядом: у СБУ розкрили деталі

Месенджер Telegram співпрацює з російською Федеральною службою безпеки та Роскомнаглядом. Зокрема, він виконує прохання росіян щодо блокування деяких каналів.
Про це заявив представник Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Олександр Мельниченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Facebook.
Мельниченко зазначив, що Служба безпеки відстежує, де знаходяться сервери Telegram і є ймовірність, що вони - на території Росії. Власник та розробники месенджера є громадянами РФ.
"Ми бачимо чітку співпрацю Telegram з Роскомнаглядом та ФСБ. Коли потрібно ФСБ заблокувати будь-який канал на території Росії, Telegram виконує ці вказівки моментально", - додав він.
При цьому, за його словами, Україні лише іноді вдається заблокувати канали, спрямовані на деструктивну діяльність. Це пов'язано з тим, що Telegram не прислухається до прохань нашої країни так, як до прохань РФ.
Нагадаємо, останнім часом в Україні дедалі частіше говорять про обмеження діяльності Telegram-каналів.
Зокрема, віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив в інтерв'ю РБК-Україна про небезпеку з боку анонімних Telegram-каналів. За його словами, останнім часом в Україні спостерігається зростання популярності анонімних пабліків.
При цьому начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявляв, щоTelegram є проблемою з погляду нацбезпеки . Але, як додав він, месенджер можна використати на користь України.
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