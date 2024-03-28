Telegram сотрудничает с ФСБ и Роскомнадзором: в СБУ раскрыли детали

Мессенджер Telegram сотрудничает с российской Федеральной службой безопасности и Роскомнадзором. В частности, он выполняет просьбы россиян о блокировке некоторых каналов.
Об этом заявил представитель Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Александр Мельниченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Facebook.
Мельниченко отметил, что Служба безопасности отслеживает, где находятся сервера Telegram и есть вероятность, что они - на территории России. Владелец и разработчики мессенджера являются гражданами РФ.
"Мы видим четкое сотрудничество Telegram с Роскомнадзором и ФСБ. Когда нужно ФСБ заблокировать любой канал на территории России, Telegram выполняет эти указания моментально", - добавил он.
При этом, по его словам, Украине только иногда удается заблокировать каналы, которые направлены на деструктивную деятельность. Это связано с тем, что Telegram не прислушивается к просьбам нашей страны так, как к просьбам РФ.
Напомним, последнее время в Украине все чаще говорят об ограничении деятельности Telegram-каналов.
В частности, вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил в интервью РБК-Украина об опасности со стороны анонимных Telegram-каналов. По его словам, в последнее время в Украине наблюдается рост популярности анонимных пабликов.
При этом начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что Telegram является проблемой с точки зрения нацбезопасности. Но, как добавил он, мессенджер можно использовать в пользу Украины.
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