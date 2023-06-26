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У Telegram скоро з'являться Stories: Дуров назвав дату

Фото: у Telegram скоро з'являться Stories (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У месенджері Telegram вже найближчим часом з'являться Stories. Нова функція знаходиться на фінальному етапі тестування та буде додана на початку липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Павла Дурова.

Згідно з опублікованими даними, користувачі зможуть визначати аудиторію, хто зможе бачити кожну зі Stories. Історії будуть відображатися у верхній частині списку чатів за аналогією з Instagram та Facebook.

Для запису "історій" також можна використовувати фото і відео, зняті одночасно передньої і задньої камерами. Крім того, користувачі зможуть вибрати термін дії "історії" -6, 12, 24 або 48 годин.

"Поява "історій" ознаменує нову еру в Telegram, де він стане ще веселішим і соціальнішим, ніж зараз", - йдеться в повідомленні Дурова.

Обмеження роботи Telegram

Навесні 2023 року в Мінкульті заговорили про необхідність регулювання роботи Telegram. У відомстві вважають, що месенджер здатний швидко доносити інформацію, зокрема й до населення, яке знаходиться на тимчасово окупованих територіях. У той же час він містить велику кількість російської активності.

Питання регулювання месенджера поки що знаходиться лише на початковій стадії, проте у відомстві мають намір включити експортну оцінку того, яким саме чином має відбуватися взаємодія між країною та месенджером.

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Лев ДуровTelegram