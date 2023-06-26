В Telegram скоро появятся Stories: Дуров назвал дату

В мессенджере Telegram уже в ближайшее время появятся Stories. Новая функция находится на финальном этапе тестирования и будет добавлена в начале июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Павла Дурова.
Согласно опубликованным данным, пользователи смогут определять аудиторию, кто сможет видеть каждую из Stories. Истории будут отображаться в верхней части списка чатов по аналогии с Instagram и Facebook.
Для записи "историй" также можно будет использовать фото и видео, снятые одновременно передней и задней камерами. Кроме того, пользователи смогут выбрать срок действия "истории" –6, 12, 24 или 48 часов.
"Появление "историй" ознаменует новую эру в Telegram, где он станет еще более веселым и социальным, чем сейчас", - говорится в сообщении Дурова.
Ограничения работы Telegram
Весной 2023 года в Минкульте заговорили о необходимости регулирования работы Telegram. В ведомстве считают, что мессенджер способен быстро доносить информацию, в том числе и к населению, которое находится на временно оккупированных территориях. В то же время он содержит большое количество российской активности.
Вопрос регулирования мессенджера пока находится только на начальной стадии, однако в ведомстве намерены включить экспортную оценку того, каким именно образом должно происходить взаимодействие между страной и мессенджером.
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